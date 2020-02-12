Житель Кемерова лишился глаза из-за спора за парковочное место

Житель города Прокопьевска Кемеровской области стал подозреваемым в уголовном деле о причинении тяжкого вреда здоровью из-за того, что лишил оппонента в споре за парковочное место глаза.

Происшествие зафиксировано на стоянке по улице Гагарина Прокопьевска. Фигурант дела не оценил стремление потерпевшего занять место для парковки, которое накануне он расчистил от снега. Быстро перейдя от слов к активным действиям, 34-летний мужчина выстрелил из пистолета "Хорхе" в голову родственника "наглого" соседа.

"Сотрудники полиции выяснили, что травмы 35-летний прокопчанин получил в результате инцидента, произошедшего на стоянке у многоквартирного дома по улице Гагарина. Одному из автомобилистов не понравилось, что родственник потерпевшего припарковался на месте, которое он накануне расчистил для своей машины. В ходе конфликта злоумышленник достал травматический пистолет "Хорхе", которым владел на законных основаниях, и выстрелил в сторону оппонента. Пуля попала в голову потерпевшему. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Полицейские изъяли у него орудие преступления, которое сейчас направлено на экспертизу", — сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело. Если вина стрелявшего будет доказана, он получит до десяти лет лишения свободы.