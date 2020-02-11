Десятки автомобилей стали жертвами вандалов. Они напали на мирную деревню на севере Израиля.
Действия преступников резко осудил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Я решительно осуждаю граффити и повреждение собственности в деревне Джиш. Мы найдем преступников и разберемся с ними по всей строгости закона. Мы не допустим никаких нападок на наших граждан ", — написал премьер в своем микроблоге.
Стоит отметить, что оставленные на стенах домов граффити носят националистический характер. Вандалы сделали антиарабские надписи на иврите.
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