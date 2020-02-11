Взрыв в Кабуле. Есть жертвы

Пять человек погибли в Кабуле. Здесь ранним утром 11 февраля прогремел взрыв.

Согласно информации МВД Афганистана, ЧП произошло около Университета национальной обороны им. маршала Фахима. Смертник взорвал себя в толпе людей.

Пострадали 12 человек. Среди погибших двое гражданских, трое — военнослужащие.

Накануне взрыв прогремел в Дамаске. Взорвалась машина, начиненная взрывчаткой. О погибших не сообщается, пострадал один человек.