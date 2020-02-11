Жительница Тулы в социальной сети "ВКонтакте" рассказала о том, что купленная ею колбаса "взорвалась" на кухне, пока она готовилась к трапезе.
"Купила вареной колбаски. На следующий день, утром, решили с дочерью и зятем с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я её на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась!" — написала Брусенцева в паблике "Черный список Тула" в социальной сети "ВКонтакте".
С подобным женщина никогда не сталкивалась, призналась она. На фото, которыми поделилась тулячка, видно, что гастрономическое "чудо", действительно, "взорвалось" изнутри.
Почему так произошло, остается неизвестным, но некоторые комментаторы, кажется, нашли причину такого казуса. Так, одна из подписчиц паблика предположила, что в торговой сети обманывают покупателей.
"Очень похоже, что колбаса была заморожена до, потом ее разогрели в микроволновке и как результат — взрыв. Скажите спасибо, что в руках не рванула", — написала жительница Тулы.
Тула славится пряниками и самоварами, а также изготовлением оружия. В этом городе более 300 лет работает оружейный завод. Видимо, и продавцы гастрономической продукции решили перенять опыт "коллег".
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