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Источник Правда.Ру

Жительница Тулы рассказала о взорвавшейся "Докторской"

Происшествия

Жительница Тулы в социальной сети "ВКонтакте" рассказала о том, что купленная ею колбаса "взорвалась" на кухне, пока она готовилась к трапезе.

"Купила вареной колбаски. На следующий день, утром, решили с дочерью и зятем с этой колбаской сделать бутербродики. Положила я её на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила! Колбаса взорвалась!" — написала Брусенцева в паблике "Черный список Тула" в социальной сети "ВКонтакте".

С подобным женщина никогда не сталкивалась, призналась она. На фото, которыми поделилась тулячка, видно, что гастрономическое "чудо", действительно, "взорвалось" изнутри.

Обмануть и "навариться" на вареной колбасе

Почему так произошло, остается неизвестным, но некоторые комментаторы, кажется, нашли причину такого казуса. Так, одна из подписчиц паблика предположила, что в торговой сети обманывают покупателей.

"Очень похоже, что колбаса была заморожена до, потом ее разогрели в микроволновке и как результат — взрыв. Скажите спасибо, что в руках не рванула", — написала жительница Тулы.

Тула славится пряниками и самоварами, а также изготовлением оружия. В этом городе более 300 лет работает оружейный завод. Видимо, и продавцы гастрономической продукции решили перенять опыт "коллег".

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