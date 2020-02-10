В Астрахани женщина заработала абсцесс мозга из-за самолечения

Жизнь в очередной раз показала, что самолечением заниматься не стоит, и в случае выбора каких-либо препаратов, нужно обращаться к врачу.

Медики городской клинической больницы имени Кирова в Астрахани столкнулись с тяжелыми последствиями самолечениями местной жительницы. Сообщается, что 38-летняя астраханка экстренно попала в больницу с осложнениями после перенесенного месяц назад ОРВИ.

Врачи выяснили, что несмотря постоянный жар и сильный кашель, она лечилась сама, не прибегая к помощи специалистов. В итоге женщина заработала

отит,

не прекращающиеся головные боли,

нарушения речи,

онемение правых руки и ноги.

Только после этих тяжелейший последствий женщина обратилась за помощью.

Уже даже не "якодки"

Как сообщает Минздрав Астраханской области, обследование показало, что у пациентки имеется объемное образование в головном мозге. Другими словами, это абсцесс. К счастью, врачи успели спасти не только здоровье, но и жизнь — провели операцию, после которой состояние астраханки улучшилось.