Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в данный момент в России пол наблюдением медиков находятся около 20 тысяч человек из-за подозрений на коронавирус.
"На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тыс. человек. Из них более 6 тыс. - это граждане Китайской Народной Республики", - процитировали слова Поповой РИА Новости.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".