45 взрывчатых веществ нашли на месте предполагаемого теракта полицейские Турции. ЧП произошло в провинции Ширнак.
Как сообщают в местных правоохранительных органах, боевики планировали устроить взрыв в здании окружного суда.
"В общей сложности 45 взрывчатых веществ массой 100 грамм каждая были обнаружены в здании суда", — цитируют местные СМИ полицию.
Правоохранители задержали подозреваемых. Это группа из семи человек. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за несостоявшуюся атаку.
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