Теракт в здании суда провинции Ширнак в Турции удалось предотвратить

45 взрывчатых веществ нашли на месте предполагаемого теракта полицейские Турции. ЧП произошло в провинции Ширнак.

Как сообщают в местных правоохранительных органах, боевики планировали устроить взрыв в здании окружного суда.

"В общей сложности 45 взрывчатых веществ массой 100 грамм каждая были обнаружены в здании суда", — цитируют местные СМИ полицию.

Правоохранители задержали подозреваемых. Это группа из семи человек. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за несостоявшуюся атаку.