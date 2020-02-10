Самолет авиакомпании "Победа", вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту отправления. Экипаж принял такое решение после взлета, обнаружив трещину в лобовом стекле воздушного судна.
Аварийно-спасательная команда встретился самолет на взлетно-посадочной полосе. Борт совершил успешную посадку, пострадавших нет.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".