В России появился новый способ мошенничества с банковскими картами

Мошенники в России нашли новый способ нечестного способа отъема денег у населения. Как выяснили банковские структуры, мошенники звонят россиянам, говорят что они - сотрудники того или иного банка, сообщают, что в их системе появилась информация о закрытии счета, затем интересуются, в каком отделении клиенту было бы удобно произвести операцию.

Гражданин, естественно, говорит, что никакого заявления не подавал, и тут мошенники хватают его «на крючок», и предлагают в качестве меры безопасности перевести деньги на другой счет, для чего нужно "уточнить персональные данные".

В Центробанке заверяют, что знают о новой мошеннической схеме, и предупреждают: нельзя сообщать посторонним лицам, особенно по телефону, личные данные:

номера банковских счетов;

паспортные данные;

любую личную информацию - о детях, родственниках, знакомых.

Стоит обратить внимание и на звонки от якобы сотрудников служб безопасности банков, соцслужб, пенсионного фонда, а также СМИ.