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Источник Правда.Ру

Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

Происшествия

Эксперты считают, что причиной крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина стала ошибка пилотов из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Воздушное судно могло попасть в так называемый снежный заряд из-за чего пилот потерял ориентацию в пространстве и поддался панике.

Из-за эмоций пилот принял решение резко снизиться, чтобы посадить в машину. Именно это решение оказалось роковым, поскольку в таком случае необходимо напротив - набрать высоту и изменить курс. Действие пилота привело к тому, что вертолет на огромной скорости врезался в землю.

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