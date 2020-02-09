Названа причина крушения вертолета депутата Хайруллина

Эксперты считают, что причиной крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина стала ошибка пилотов из-за плохих погодных условий. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Воздушное судно могло попасть в так называемый снежный заряд из-за чего пилот потерял ориентацию в пространстве и поддался панике.

Из-за эмоций пилот принял решение резко снизиться, чтобы посадить в машину. Именно это решение оказалось роковым, поскольку в таком случае необходимо напротив - набрать высоту и изменить курс. Действие пилота привело к тому, что вертолет на огромной скорости врезался в землю.