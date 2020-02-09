Пресс-служба авиакомпании UTair рассказала детали жесткой посадки самолета аэропорту Усинска. Представители организации подчеркнули, что благодаря профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки.

"Уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси. На рейсе работал опытный экипаж: налет командира на Boeing 737 составляет более 6,9 тыс. часов, налет второго пилота - 3,6 тыс. часов", - сообщили в авиакомпании.

"Пострадавших нет. Один пассажир самостоятельно обратился за медпомощью с ушибом колена. На данный момент в Усинск вылетели специалисты UTair для анализа полетной информации и определения причин случившегося", - добавили в UTair.