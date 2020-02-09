В Челябинске хотят поджечь карантинный центр

Жители Челябинской области митингуют против карантинного центра для содержания граждан Китая, болеющих коронавирусом. Заведение находится в деревне Ужевка Сосновского района. В центр уже был помещен один пациент, однако он полностью здоров.

Протестующие не хотят расходится и даже угрожают поджечь здание, чтобы туда не свозили больных китайцев.