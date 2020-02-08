Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился к правоохранителям. Он попросил полицейских найти источник фейковых сообщений о взрыве атомного реактора. Ранее в интернете появились сообщения о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде.

"Такие лживые сообщения распространяют люди, зарабатывающие на хайпе, на человеческом страхе и панике... Я обратился в правоохранительные органы с требованием найти и наказать этих людей. Их действия попадают под УК РФ и могут иметь серьезные последствия для распространителей недостоверной информации", - написал Морозов в Instagram.