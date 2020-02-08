В Казани прошли похороны депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В поселке Мирный на мусульманском кладбище прошли похороны депутата Государственной думы России четырех созывов Айрата Хайруллина. В этом году парламентарию должно было исполнится 50 лет. Он погиб 7 февраля в результате крушения вертолета в Лаишевском районе Татарстана.

Церемония прощания с Хайруллиным прошла в здании Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.