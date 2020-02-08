В поселке Мирный на мусульманском кладбище прошли похороны депутата Государственной думы России четырех созывов Айрата Хайруллина. В этом году парламентарию должно было исполнится 50 лет. Он погиб 7 февраля в результате крушения вертолета в Лаишевском районе Татарстана.
Церемония прощания с Хайруллиным прошла в здании Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.
В следующем году "Уралвагонзавод" завершит испытания новых артиллерийских комплексов. Какие перспективы есть у войск при их наличии, пояснил эксперт.