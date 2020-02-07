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Медик, от имени которого кто-то признался в убийстве ветеранов, ответил

Происшествия » Человеческий фактор

Медик, работающий в Кировском госпитале для ветеранов, ответил пользователям имиджборда "Двач", которые заподозрили его в убийстве более десяти человек.

Он написал, что никогда не пользовался платформами, подобными "Двачу", и не знает, кто от его имени опубликовал посты с признаниями в умерщвлении более десяти человек. Об этом написали авторы Telegram-канал "LShot" со ссылкой на региональный Минздрав.

"Кроме того, размещенные на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя", — отметили представители ведомства.

"Теперь меня затравят"

Олеветанный мужчина, Сергей Вольф, записал видеообращение, в котором просит оставить его в покое и указывает на то, что не имеет никакого отношения к постам в сети и, тем более, к убийствам.

"Дайте мне возможность выполнять мои профессиональные обязанности", — заявил медбрат из Кирова, потребовав найти и наказать тех, кто оклеветал его.

Начальник областного госпиталя для ветеранов войн Александр Розуван сообщил, что фактов смерти пациентов во время дежурства Вольфа не выявлено. Кроме того, главврач пересказал слова Вольфа, который считает, что теперь его будут "травить.

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