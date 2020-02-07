Судмедэксперты обследуют москвича, убившего своего сына

В Домодедове мужчина зарезал своего 13-го сына. Следователи ходатайствовали перед судом о заключении подозреваемого под стражу на время проведения проверки.

"По предварительным данным следствия, 5 февраля 2020 года утром обвиняемый совершил убийство своего ребенка, нанеся ему удары ножом в область тела. Мать мальчика, вернувшись с работы домой, увидела своего супруга, сидящего на полу рядом с ножом. Мужчина сообщил ей, что убил сына. Пройдя в комнату, женщина обнаружила в кровати тело ребенка с колото-резаными ранениями. После чего выбежала на улицу и позвонила в полицию", — сообщает пресс-центр ГСУ СК России по Московской области.

На допросе мужчина отказался давать показания, воспользовавшись правами, предоставляемыми статьей 51 Конституции РФ.

Параллельно с выяснением всех обстоятельств случившегося правоохранители будут проводить не только дактилоскопическую и молекулярно-генетическую экспертизы, но также и судебно-медицинскую.