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В Коломне задержали хранителя незаконного арсенала оружия

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Коломенскому округу совместно с оперативниками ГУ МВД России Московской области обнаружили в одном из частных домов поселка Пески целый склад оружия. "Хранитель" тайного оружейного арсенала — предположительно 65-летний местный житель.

Во время обыска правоохранители обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

"В ходе обыска домовладения злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с: 2 пистолетами (один из них с приспособлением для бесшумной стрельбы), 2 винтовками, ружьём, патронами различного калибра в количестве 434 штук, пулями в количестве 150 штук, гильзами в количестве 130 штук, прибором для бесшумной стрельбы. Также изъято: охотничье ружьё, сыпучее вещество серого цвета общей массой 1650 грамм, капсюли в количестве 1700 штук", — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Экспертиза проведена пока по нескольким экземплярам. Так, два пистолета и 11 патронов пригодны для стрельбы. Остальное вооружение пока проверяется экспертами.

"В отношении подозреваемого отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов", и избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении", — добавила Татьяна Петрова.

Если вина подозреваемого будет доказана, он может отправиться в места лишения свободы на срок до восьми лет.

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