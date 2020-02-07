СМИ сообщили о гибели депутата Госдумы в авиапроисшествии под Казанью

В пятницу вечером стало известно об авиапроисшествии в Татарстане. В 30 километрах от Казани совершил жесткую посадку Bell 407, на борту которого находились три человека.

В результате ЧП один человек погиб, два получили травмы средней тяжести. РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин. О гибели депутата сообщили и другие информационные агентства.

В то же время, официальных данных о том, кто находился на борту вертолета на момент подготовки данной публикации не было. Как не было и официального подтверждения, что погибший — Айрат Хайруллин.

Однако известно, что выжил пилот вертолета. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", которое ссылается на информированный источник.

В качестве причин жесткой посадки вертолета предварительно рассматриваются сложные погодные условия и технические неполадки.

Росавиация создала комиссию, которая займется расследованием причин произошедшего.

Иллюстрация: архивное фото вертолета Bell-407