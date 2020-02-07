В пятницу подольские правоохранители получили сообщения о том, что в одной из школ города на уроке физкультуры умер девятиклассник. На место происшествия в виду особого случая выехала следственная группа для проведения проверки.
«По предварительным данным, на уроке физкультуры во время игры в баскетбол 15-летнему мальчику стало плохо, он присел на скамейку и потерял сознание. Приехавшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка. Изучением медкарты школьника установлено наличие у него сердечного заболевания, однако это позволяло посещать уроки физкультуры, к ним он был допущен», - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.
Для выяснения всех обстоятельств в школе работают следователи - выясняют все обстоятельства произошедшего.
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