Школьник-сердечник умер на уроке физкультуры в Подольске

В пятницу подольские правоохранители получили сообщения о том, что в одной из школ города на уроке физкультуры умер девятиклассник. На место происшествия в виду особого случая выехала следственная группа для проведения проверки.

«По предварительным данным, на уроке физкультуры во время игры в баскетбол 15-летнему мальчику стало плохо, он присел на скамейку и потерял сознание. Приехавшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть ребенка. Изучением медкарты школьника установлено наличие у него сердечного заболевания, однако это позволяло посещать уроки физкультуры, к ним он был допущен», - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Для выяснения всех обстоятельств в школе работают следователи - выясняют все обстоятельства произошедшего.