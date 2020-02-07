Российский анестезист признался в убийстве более 10 ветеранов

На интернет-форуме "Двач" появилось признание россиянина, который утверждает, что работая анестезистом в Кировском областном госпитале для ветеранов войн, он лишает их жизни и при этом получает удовольствие.

В одном из обсуждений, затрагивающем тему живодерства, мужчина написал:

"Мне доставляет (удовольствие — ред.) причинять умирающим людишкам мучения, что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и возможно тебе или твоим родственникам", — поделился он.

Пользователи форума не поверили в рассказы "анестезиста". Но тот настаивает на том, что умертвил более десяти пациентов клиники. Чтобы доказать правдивость своих слов, мужчина подкрепил посты фотографиями, где видны его рабочая одежда, пистолет и бейджик с именем.

Некоторые пользователи принялись рассекречивать анестезиста и с помощью данных, которые он предоставил о себе, выяснили, что это, вероятно, работник Кировского госпиталя. Начальник медучреждения отказался проводить внутреннюю проверку по просьбе граждан, заявив, что не обладает никакой информацией о случившихся убийствах.