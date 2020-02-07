В приюте для животных рассказали, как живут "наркоманы", съевшие собаку

Жители Сахалина, которые съели собаку, взятую из центра для бездомных животных, вероятно, являются наркоманами, поэтому и не боятся оказаться в тюрьме.

Такое предположение сделала владелица приюта для животных Ирина Савицкая на основе рассказов соседей живодеров.

"Скорее всего, это наркоманы. Видно, что не алкаши. Ей, наверное, лет 37-38, но она уже успела родить шестерых детей и сдать всех в детский дом", — поделилась имеющимися сведениями зоозащитница.

Ей также известны условия проживания пары сахалинцев, съевших собаку. В помещении, где они обитают, до сих пор на полу пятна крови животного — никто и не подумал их отмыть.

"Это барак такой неухоженный. Видно, что вынесено и продано все, что можно, за электричество не оплачено", — добавила Савицкая.

Защитница животных объяснила, почему отдала собаку женщине, которая потом вместе с сожителем приготовила животное на обед. Женщина, по словам владелицы приюта, заключила договор, предоставив паспортные данные, а также пообещала делиться фото нового питомца.