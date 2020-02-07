В Томске пенсионер стрелял в уборщиков снега

Правоохранители Томска проверяют обстоятельства инцидента, в котором пенсионер угрожал расстрелять работников коммунальной службы, которые убирали снег с крыши поликлиники.

Местные жители засняли инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина в годах направляет пистолет на работника, убирающего снег с крыши двухэтажного деревянного дома. Затем правонарушитель стреляет в сторону коммунальщика.

"Предупредительный делаю в воздух. Следующий будет в тебя!", — кричит пенсионер.

Как сообщил местным СМИ главный врач стоматологической поликлиники №1, во время сброса снега с крыши медцентра часть осадков упала на территорию частного дома, смежного с поликлиникой. Стрелявший пенсионер и есть хозяин этого жилхозяйства, а деревянный дом на видео — поликлиника.

Правоохранители занялись этим делом после обращения горожан в дежурную часть

"В дежурную часть ОМВД России по Советскому району Томска около 10.30 (06.30 мск) поступило сообщение о конфликте на улице Гагарина областного центра. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством", — сообщило УМВД на своем сайте.

О том, возбуждено ли уголовное дело, и какое наказание может грозить правонарушителю, не сообщается.