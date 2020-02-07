Житель США нашел "гениальный" способ успокоить плачущего сына

Американец Лони Картер продемонстрировал изобретенный им способ утихомирить плачущего сына. Подписчики мужчины не оценили его ноу-хау.

Заботливый отец рассказал, как пришла ему в голову идея. Он подумал, что если включить сыну аудиозапись его собственного плача, ребенок успокоится. В очередной момент младенческой истерики мужчина так и сделал. Ребенок, прослушав свои крики, затих. Об этом рассказало издание The Sun, назвав такой способ успокоения младенца "гениальным".

Американец записал свой эксперимент. В видеоролике демонстрируется, как плачущий шестимесячный ребенок затихает, услышав собственный крик на записи, сделанной заранее его отцом.

"Это ты, приятель. Вот как ты звучишь", — обращается к мальчику отец.

Нетрадиционные методы не оценили

В комментариях к ролику некоторые пользователи дали негативную оценку "изобретению" Лони Картера.

"Куда более действенным способом успокоить мальчика было бы просто взять его на руки", - подметила одна из подписчиц мужчины.

Все же большинство подписчиков-мужчин сошлись на том, что такой способ успокоить плачущего малыша "феноменальный".