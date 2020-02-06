ЧП в Италии: с рельсов сошел скоростной поезд

Один человек погиб на железной дороге Италии. Здесь с рельсов сошел скоростной поезд.

Причина ЧП пока неизвестна, на месте аварии работают спецслужбы. По предварительным данным, 30 человек получили травмы различной степени тяжести, один пассажир числится погибшим.

Ранее в Израиле автомобиль наехал на толпу пешеходов. Пострадали 14 человек. Они являются военнослужащими. ЧП случилось сегодня в Иерусалиме. Правоохранители рассматривают инцидент как теракт. Машина уже найдена, водитель в розыске.