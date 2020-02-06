Двое военных выплатят 31 млн рублей за случайный пуск ракет в Крыму

Южный окружной суд принял доводы Крымского гарнизонного военного суда, который ранее обязал двоих военнослужащих возместить министерству обороны ущерб от случайного запуска двух ракет на территории Крыма. Сумма на двоих составила 31 миллион рублей.

Ошибка на 31 миллион

Как установил суд, в октябре 2017 года действия двоих военнослужащих привели к запуску двигателя ракеты, которая находилась в ангаре. Это привело к уничтожению двух авиаракет Х-29ТД, каждая из которых стоит 18,5 млн. Также повреждено или уничтожено и другое оборудование на сумму порядка трех миллионов.

Как отметили в Южном окружном суде, доводы первой инстанции корректны.

"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части", — сообщили в суде.

Таким образом, несмотря на то что эксперты Минобороны РФ в исковом заявлении требовали наложить на нарушителей 46,57 млн рублей, суд определил иную сумму: один военнослужащий должен выплатить 15 млн рублей, другой — 16 млн рублей.