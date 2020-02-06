Плохую погоду обвинили в жесткой посадке самолета в Турции

Непогоду называют одной из причин ЧП, которое произошло в аэропорту Стамбула. Здесь совершил жесткую посадку пассажирский самолет.

Удар о землю был такой силы, что лайнер буквально развалился на части. Три человека погибли.

"По предварительным данным, причиной аварии являются плохие погодные условия. Мы рады, что удалось избежать худших последствий. Например, мог возникнуть пожар. Но, к счастью, этого не произошло. Аэропорт пока не работает", - сообщил губернатор провинции Стамбул Али Йерликая в эфире турецкого телеканала.

На борту самолета Boeing 737-800 компании Pegasus Airlines, летевшего из Измира в Стамбул, находились 183 пассажира. 179 из них получили травмы различной стени тяжести и были срочно госпитализированы.