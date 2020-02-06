В Австрии с воинского кладбища украли ворота, привезенные из России

Кому и зачем могли понадобиться кованные кладбищенские ворота — гадают австрийская полиция и администрация города Лаа-ан-дер-Тая после получения сообщения от российского посольства в Вене о краже с территории мемориального комплекса советским солдатам.

Как следует из сообщения дипведомства, кованые ворота, привезенные из России, были украдены в минувшие выходные.

"Злоумышленники похитили приготовленные к установке кованные металлические ворота на прицерковной территории рядом с воинским захоронением, где погребены несколько сотен бойцов Красной армии", — отмечают российские дипломаты.

Саму кражу в посольстве России назвали актом вандализма.

А еще напомнили австрийским властям о том, что более 26 тысяч советских воинов сложили головы освобождение Австрии от фашизма.