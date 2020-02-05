Омбудсмен следит за отчимом-извергом, пытавшего пятилетнего мальчика

В столице 38-летний уроженец Кабардино-Балкарии жестоко избил пятилетнего пасынка. Тетя мальчика оказалась в помещении в момент пыток и сняла инцидент на камеру. На кадрах видно, как взрослый мужчина заставляет малыша приседать без остановки и периодически бьет его по лицу, от ударов мальчик падает.

"Он начал бить, в угол ставить, чтобы ребенок весь день не кушал, целый день приседал. Я не знаю, это не человек, это животное", — рассказала девушка телеканалу НТВ.

Она призналась, что не смогла защитить племянника, опасаясь агрессивного родственника.

Бил, потому что боялся за него

Зафиксированный инцидент произошел 26 января в московской квартире, куда житель Кабардино-Балкарии перевез свою супругу и трех ее детей. По данным Следственного комитета Москвы, это произошло не впервые, до этого мужчина не раз применял насилие в отношении детей своей жены. Хотя, по словам виновного в избиении малолетнего ребенка, ранее он и пальцем не трогал детей. Об этом сам мужчина рассказал в видеобращении, а заодно и покаялся в содеянном.

"Я с братом, с бабушкой разговаривал, получил свое. Я еще раз вам говорю: я не оправдываюсь. Если можете, простите, пожалуйста. Я очень-очень сильно жалею об этом", — рассказал мужчина, видео которого разместили авторы Telegram-канала "Пресс-Хата".

Отчим-изверг заявил также, что бил мальчика для его же пользы - боялся за него. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Истязание".

Инцидентом заинтересовалась также уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Она настояла, чтобы мальчика на время следствия передали бабушке.