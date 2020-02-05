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В Пермском крае пьяные дебоширы "усадили" труп приятеля на качели

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В городе Чернушке Пермского края пьяная компания поиздевалась над трупом своего знакомого. Сообщается, что несколько мужчин устроили застолье. В какой-то момент двое из них что-то не поделили и начали ссору, которая быстро переросла в драку.

В результате местный житель 38 лет нанес серьезные травмы 46-летнему приятелю. Он скончался от черепно-мозговой травмы. Дальнейшее поражает кощунством: компания вынесла тело умершего во двор и усадила на качели.

"28 января в притоне по улице Коммунистической собралась компания. Сначала вместе пили, потом завязалась ссора, и мужчина 38 лет избил своего 46-летнего товарища, в том числе нанеся ему несколько ударов кулаком в лоб. Пострадавший скончался от черепно-мозговой травмы. Собутыльники вынесли труп во двор и усадили его на качели на детской площадке", — сообщает подробности группа ВК "СТС-ВеЧер Чернушка".

Теперь не до игр

Подозреваемого в убийстве арестовали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Как будет отвечать за свои действия пермяк, решит суд.

Темы происшествия пермский край
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