Чеченский блогер, критиковавший Кадырова, убит во Франции

Чеченский блогер Имран Алиев (ник — Мансур Старый) зарезан неизвестными в гостинице французского города Лилль.

Поскольку известность ему принесли материалы с резкой критикой действий президента Чеченской республики, полиция подозревает в убийстве "русский след".

"В номере отеля Coq Hardi было обнаружено окровавленное тело мужчины, рядом с ним лежал нож", — сообщает издание La voix du nord.

Как стало известно французским журналистам, Алиев остановился в гостинице на одну ночь, но утром не спустился на ресепшн, чтобы выселиться из отеля. Его тело было обнаружено работниками отеля.

Кем был неизвестный спутник блогера?

Кстати, Алиев приехал в гостиницу не один, а вместе с еще одним мужчиной "чеченского типажа". Полиция предполагает, что это он и убил блогера.

Друг и коллега Алиева Тумсо Абдурахманов уверен, что это был некто Усман Мамадиев, который некоторое время жил у Алиева в Бельгии, где ныне покойный блогер четыре года жил в статусе беженца. А во Францию они вместе поехали "по делам", чтобы встретиться с еще одним уроженцем республики.

По словам Абдурахманова, Алиева уже пытались убить минувшим летом.