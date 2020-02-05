Чеченский блогер Имран Алиев (ник — Мансур Старый) зарезан неизвестными в гостинице французского города Лилль.
Поскольку известность ему принесли материалы с резкой критикой действий президента Чеченской республики, полиция подозревает в убийстве "русский след".
"В номере отеля Coq Hardi было обнаружено окровавленное тело мужчины, рядом с ним лежал нож", — сообщает издание La voix du nord.
Как стало известно французским журналистам, Алиев остановился в гостинице на одну ночь, но утром не спустился на ресепшн, чтобы выселиться из отеля. Его тело было обнаружено работниками отеля.
Кстати, Алиев приехал в гостиницу не один, а вместе с еще одним мужчиной "чеченского типажа". Полиция предполагает, что это он и убил блогера.
Друг и коллега Алиева Тумсо Абдурахманов уверен, что это был некто Усман Мамадиев, который некоторое время жил у Алиева в Бельгии, где ныне покойный блогер четыре года жил в статусе беженца. А во Францию они вместе поехали "по делам", чтобы встретиться с еще одним уроженцем республики.
По словам Абдурахманова, Алиева уже пытались убить минувшим летом.
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