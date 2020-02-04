В городе Сергиев Посад Московской области задержана девушка, которая призналась в убийстве подруги. Причем сделала она это не совсем "женским" способом. О происшествии сообщила "Правде.Ру" пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
"По предварительным данным следствия, 20 января 2020 года подозреваемая встретилась с потерпевшей на одной из улиц г. о. Сергиев Посад. После этого они отъехали на автомобиле подозреваемой в безлюдное место для разговора. После непродолжительной беседы между девушками возникла ссора, в ходе которой злоумышленница, вооружившись имеющейся у нее в автомобиле бейсбольной битой, нанесла ею своей оппонентке смертельный удар по голове. После чего самостоятельно перетащила тело на кладбище и скрылась с места происшествия", — говорится в сообщении.
На допросе девушка созналась в инкриминируемых действиях. Следствие планирует ходатайствовать в суде о заключении злоумышленницы под стражу на период проведения следственных мероприятий.
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