В Московской области двое пытались похитить пенсионерку

В городе Ступино Московской области местный 32-летнеий житель и его 37-летняя приятельница пытались похитить 65-летнюю женщину, чтобы завладеть ее жилищем.

"Следствием установлено, что у обвиняемого возник умысел на завладение квартирой пенсионерки, с этой целью он предложил своей знакомой совершить похищение женщины. В дальнейшем подозреваемые намеревались продать квартиру, а вырученные от продажи денежные средства поделить пополам и распорядиться ими по собственному усмотрению. Для реализации задуманного подозреваемый начал поиск исполнителя преступления за денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Однако о его преступных намерениях стало известно оперативным сотрудникам, поэтому дальнейшие действия соучастников проходили под их контролем", — сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в попытке похищения пенсионерки и составление преступного плана по незаконному завладению ее квартиры. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу, женщине назначен домашний арест. Отмечается, что оба злоумышленника не стали отрицать преступного сговора и намерения и раскаялись.