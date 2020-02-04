В России остановили деятельность целой сети лжеавтосалонов

В России пресечена деятельность «липовых» автосалонов. Филиалы действовали в разных регионах России. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, жертвами мошенников стали более 300 человек. В общей сложности они отдали преступникам более 100 100 млн рублей.

"Пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в мошенничестве при реализации автотранспортных средств. Установлено, что злоумышленники действовали с 2017 года на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска. Они зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых организовали автосалоны", - уточнила Волк.

Следователи выяснили, что мошенники оказывали псевдоуслуги по реализации подержанных автомобилей. Взяв машину, сопроводительные документы и деньги, представители «фирмы» просто не выполняли условий договоренностей. Автовладельцы теряли и машины, и деньги.