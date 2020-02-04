В столовой заброшенной в/ч в Петербурге нашли четыре трупа

Утром третьего февраля в пищеблоке заброшенной воинской части в Петербурге неработающий мужчина нашел четыре мертвых тела. Об останках двоих мужчин и двоих женщин он сообщил в 85 отдел полиции. Примечательно, что имена умерших были знакомы 47-летнему петербуржцу.

На место обнаружения оперативно выехал патруль, через 20 минут на точку прибыла и следственно-оперативная группа.

Посетители заброшенной столовой сами стали обедом

Следователи обнаружили, что тела лежат среди ветоши и мусора. Рядом с трупами обнаружена канистра с темной жидкостью неизвестного назначения. Судя по всему, люди умерли без криминала. Однако тела успели обглодать бродячие животные, из чего предварительно сделан вывод, что смерть наступила около трех дней назад.