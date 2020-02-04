Участник "Армянской сборной" КВН Овик Григорян скончался в возрасте 25 лет. Известно, что молодого юмориста не стало 1 февраля. Ранее Григорян находился в коме.
"Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже", - написали коллеги юмориста в соцсетях.
Международный союз КВН выразил соболезнование родным и близким юмориста.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.