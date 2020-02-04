В Подмосковье мужчина убил соседа за постоянные потопы

В октябре 2018 года 57-летний специалист по логистике пришел домой с коллегой, чтобы пообедать. Пока приятели трапезничали, с потолка начала сочиться вода. Хозяин квартиры понял, что сосед в очередной раз его заливает. До этого, как он рассказал следствию, потопы происходили несколько раз.

Потоп квартирного масштаба

Впервые такой инцидент произошел в 2010 году. Тогда хозяину квартиры под нерадивым соседом пришлось на полгода съехать в съемное жилье. Правда, он отсудил у виновника бытовой аварии 215 тысяч рублей.

Разозлившись из-за нового потопа, инженер поднялся к соседу и словесная перепалка переросла в драку. Затопленный жилец сдавил соседу горло, коллега, который присутствовал при инциденте. Оттащил приятеля. А спустя сутки стало известно, что сосед логиста скончался.

Приговор суда

Изначально смерть не рассматривали как криминальную. Но через полгода судмедэкспертиз стало ясно, что мужчина убит соседом.

Теперь по решению суда залитому жителю Подмосковья пять лет придется провсти в местах лишения свободы.