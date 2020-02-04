В Архангельской области 52-летняя женщина призналась в убийстве своего 54-летнего мужа. По словам женщины, мужчина раскритиковал ее еду. Подозреваемая созналась в содеянном и полностью признала вину. Она утверждает, что ее муж сделал ей в гостях замечание из-за приготовленного "не того" блюда.
"Из-за того, что супруг в грубой форме сделал ей замечание, что она приготовила не то блюдо, между ними произошла ссора. Глава семьи ударил ее рукой по губам, а она в порыве гнева схватила кухонный нож и ударила его в грудь. Гости вызвали "скорую помощь", но супруг скончался до прибытия медиков", - утверждается в заявлении полиции.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.