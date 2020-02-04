Жена убила мужа, которому не понравилась ее еда

В Архангельской области 52-летняя женщина призналась в убийстве своего 54-летнего мужа. По словам женщины, мужчина раскритиковал ее еду. Подозреваемая созналась в содеянном и полностью признала вину. Она утверждает, что ее муж сделал ей в гостях замечание из-за приготовленного "не того" блюда.