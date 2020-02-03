В Голландии ﻿предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Адвокат одного из обвиняемых в деле о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 Елена Кутьина сообщила о том, что нацпрокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем гражданам, проходящим в качестве фигурантов.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых — Пулатова Олега Юлдашевича — будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", — сказала Кутьина.

Она подчеркнула, что защитники настроены работать по нормам международного права и представлениям об общечеловеческой этике.

"При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности. Мы надеемся, что рассмотрение дела в суде Нидерландов будет независимым и объективным", — подчеркнула адвокат.

Напомним, крушение произошло в июле 2014 года в небе над Донецкой областью Украины. Тогда в живых не осталось никого. Все находящиеся на борту воздушного судна — всего 298 человек — погибли.