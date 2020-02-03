СМИ Самары сообщили о трагическом инциденте в местном общественном транспорте. Водитель трамвая в борьбе с "зайцами" покалечил пассажира.
Сообщается, что водитель после обнаружения в трамвае безбилетника радикально с ним разобрался. Пожилого мужчину, ехавшего без проездного документа, водитель грубо вытолкал из дверей. Пассажир упал очень неудачно — получил перелом основания черепа.
В полицию информация о травмировании местного жителя поступила из медицинского учреждения, куда обратился пострадавший. В трамвайно-троллейбусном управлении (ТТУ) никак не прокомментировали инцидент, отметив только, что в Самаре безбилетников не высаживают, а у вагоноважатых вообще другие обязанности.
Сейчас обстоятельства случившегося изучают эксперты. Если вина водителя будет доказана, то ему придется отвечать перед законом за причинение тяжкого вреда по неосторожности.
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