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В Самаре водитель трамвая сурово наказал безбилетника — проломил череп

Происшествия

СМИ Самары сообщили о трагическом инциденте в местном общественном транспорте. Водитель трамвая в борьбе с "зайцами" покалечил пассажира.

Сообщается, что водитель после обнаружения в трамвае безбилетника радикально с ним разобрался. Пожилого мужчину, ехавшего без проездного документа, водитель грубо вытолкал из дверей. Пассажир упал очень неудачно — получил перелом основания черепа.

Следствие разберется

В полицию информация о травмировании местного жителя поступила из медицинского учреждения, куда обратился пострадавший. В трамвайно-троллейбусном управлении (ТТУ) никак не прокомментировали инцидент, отметив только, что в Самаре безбилетников не высаживают, а у вагоноважатых вообще другие обязанности.

Сейчас обстоятельства случившегося изучают эксперты. Если вина водителя будет доказана, то ему придется отвечать перед законом за причинение тяжкого вреда по неосторожности.

Темы самара трамвал безбилетник происшествия
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