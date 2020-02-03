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Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с ребенком каршеринге

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская будет контролировать развитие событий вокруг инцидента с несовершеннолетним ребенком за рулем каршерингового автомобиля.

"Возьму на контроль эту ситуацию. Это безобразие", — пообещала Ярославская.

Что произошло

"По данным следствия, 25 января 2020 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в салоне каршерингового автомобиля, во время поездки по городу Москве нарушила правила дорожного движения и допустила к управлению данного транспортного средства малолетнего ребенка. На заднем сидении также находился еще один ребенок. Таким образом, подозреваемая вовлекла ребенка в совершение противоправных действий, представляющих опасность для несовершеннолетних пассажиров", — говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Москве.

Женщина с "трудной" судьбой

Как отметила Ярославская, ранее молодая женщина была лишена водительских прав, поскольку также управляла автомобилем в нетрезвом виде.

Правонарушительница будет отвечать перед законом по обвинению в вовлечении несовершеннолетнего в обстоятельства, которые угрожали его собственной безопасности и жизни других людей.

Темы москва омбудсмен каршеринг несовершеннолетние
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