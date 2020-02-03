Украинец в Варшаве избил и покусал поляка, отбирая у него телефон

Польская полиция задержала в Варшаве гражданина Украины за то, что он, пытаясь отобрать у поляка смартфон, искусал и избил его.

"Гражданина Украины в окрестностях Варшавы задержали за разбой. Мужчина пытался отобрать у поляка телефон. Благодаря помощи неравнодушных свидетелей, напавшего задержали", — пишет "Телеканал новин 24".

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Украинец, приехавший в Польшу на заработки, рассказал стражам порядка, что коллеги накормили его якобы отравленной едой. Когда он вышел с работы на улицу, ему стало плохо. Украинец увидел прохожего, который разговаривал по телефону и попытался взять аппарат, чтобы вызвать скорую помощь.

По словам украинского гражданина, он был вежлив и объяснил суть проблемы. Владелец телефона отказал, сославшись на то, что аккумулятор разряжен. Украинец разозлился и набросился на поляка: бил его кулаками и ногами, кусал руки.

Украинца арестовали, следователи выясняют обстоятельства инцидента. Согласно польскому законодательству, ему грозит до 12 лет лишения свободы.