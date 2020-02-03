Мил﻿онов предложил остановить прием посылок из интернет-магазинов КНР

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов направил обращение главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову, в котором содержится призыв приостановить поставку посылок из китайских интернет-магазинов, сообщает РИА Новости.

"Между Россией и Китаем проходит неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок. Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете без всяких мер предосторожности", — подчеркнул Милонов в обращении.

Он отметил, для биобезопасности России приостановка приема товаров из КНР важна, поскольку пока еще неизвестны способы заражения коронавирусом и поведение инфекции в "спящем режиме".

"В такой ситуации прошу вас рассмотреть возможность экстренной приостановки деятельности китайских интернет-магазинов для Российской Федерации до момента нормализации санитарной ситуации в мире", — заключил Милонов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила вспышке коронавируса статус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.