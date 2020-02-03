Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Погиб экс-президент "Билайна"

Происшествия

Халед Бичара, крупный бизнесмен, ранее возглавлявший компанию "Билайн", погиб в автомобильной катастрофе в Египте.

Об этом сообщает CNews со ссылкой на издание Egyptian Streets.

"В египетском городе Гиза в автоаварии погиб 48-летнийХалед Бичара, бизнесмен, занимавшийся разработками в области телекоммуникаций отрасли. Был членом совета директоров Международной ассоциации GSM. Он в числе прочего, руководил российской группой Vimpelcom", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль бизнесмена столкнулся с другой машиной.

Виновник и обстоятельства аварии выясняются.

погиб халед бичара автокатастрофа
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Синдром хронической усталости: 7 новых типов
Формула небес
Пароли и ориентиры Веры Брежневой - Гороскоп дня
Оригинальные методики
Лечимся от простуды: Дыхательные спички Стрельниковой
Последние материалы
Саакашвили призвал «выжигать» украинских чиновников
Погиб экс-президент "Билайна"
Мнение подполковника ФСБ: зачем сегодня был "заминирован" Благовещенск
Очередные страсти по Тартускому договору закипают в Эстонии
Зеленский отказался от компенсации за крушение Boeing
Эрдоган едет на Украину, чтобы дать денег ВСУ
Ситуация с коронавирусом накаляется: в Китае погиб 361 человек
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
В Таиланде нашли способ лечения коронавируса
Синдром хронической усталости: 7 новых типов
Популярное
Профилактика
5 способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.

5 способов снять спазмы сосудов без лекарств
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Мир. Новости мира
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Соломон Соловьев Пароли и ориентиры Веры Брежневой - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов Петр Фадеев Одна зарядка для всех смартфонов Петр Фадеев
Комментарии
"Фром май харт": Мутко о своей новой работе
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Мнение подполковника ФСБ: зачем сегодня был "заминирован" Благовещенск
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Как появился и чем опасен коронавирус 2019-nCoV
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Кто на самом деле главный виновник допингового скандала в России?
В Белоруссии подвели итоги переговоров с США
"Фром май харт": Мутко о своей новой работе
Москва: Украина коварно обманула ПАСЕ
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Поздравления блокадников обернулись травлей
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
У боксера Георгия Кушиташвили обнаружили кокаин при задержании
Ванга предупреждала людей о коронавирусе
Захар Прилепин зарегистрировал партию "За Правду"
Захар Прилепин зарегистрировал партию "За Правду"
В Белоруссии подвели итоги переговоров с США
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ