Халед Бичара, крупный бизнесмен, ранее возглавлявший компанию "Билайн", погиб в автомобильной катастрофе в Египте.
Об этом сообщает CNews со ссылкой на издание Egyptian Streets.
"В египетском городе Гиза в автоаварии погиб 48-летнийХалед Бичара, бизнесмен, занимавшийся разработками в области телекоммуникаций отрасли. Был членом совета директоров Международной ассоциации GSM. Он в числе прочего, руководил российской группой Vimpelcom", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, автомобиль бизнесмена столкнулся с другой машиной.
Виновник и обстоятельства аварии выясняются.
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