Погиб экс-президент "Билайна"

Халед Бичара, крупный бизнесмен, ранее возглавлявший компанию "Билайн", погиб в автомобильной катастрофе в Египте.

Об этом сообщает CNews со ссылкой на издание Egyptian Streets.

"В египетском городе Гиза в автоаварии погиб 48-летнийХалед Бичара, бизнесмен, занимавшийся разработками в области телекоммуникаций отрасли. Был членом совета директоров Международной ассоциации GSM. Он в числе прочего, руководил российской группой Vimpelcom", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, автомобиль бизнесмена столкнулся с другой машиной.

Виновник и обстоятельства аварии выясняются.