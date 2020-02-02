Власти Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации в Октябрьском и Хасанском районах. В этих районах разворачивают изоляционные лагеря для прибывающих иностранцев из Китая.

"В трех муниципалитетах Приморья в воскресенье, 2 февраля, открыли специальные изоляционные пункты для граждан КНР, которые имеют вид на жительство в России и приезжают или прилетают в край. Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных вокзалах Приморья", - сообщили в правительстве региона.