Пожар в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу петербургского отделения МЧС. Пожар был потушен примерно в 11:25 по местному времени.

Сотрудники МЧС эвакуировали из здания пять человек, никто не пострадал. Для тушения пожара задействовали 71 человека и 20 единиц техники.