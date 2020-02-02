Спасателям удалось локализовать пожар на площади 200 квадратных метров в здании "Лениздата" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу петербургского отделения МЧС. Пожар был потушен примерно в 11:25 по местному времени.
Сотрудники МЧС эвакуировали из здания пять человек, никто не пострадал. Для тушения пожара задействовали 71 человека и 20 единиц техники.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.