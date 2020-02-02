В Центральном районе Санкт-Петербурга загорелось здание "Лениздата". Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. Информацию сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
"По адресу: Набережная реки Фонтанки, дом 59а происходит горение на четвертом этаже пятиэтажного здания "Лениздата", площадь пожара - 100 квадратных метров", - сообщил источник.
Около 60 человек и 16 единиц техники привлечено к тушению пожара.
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