Зараженный коронавирусом китаец пожаловался на больницу в Чите. ВИДЕО

Гражданин Китая Ван Юньбинь записал видеообращение из читинской больницы, где его держат под наблюдением медиков. Инфицированный коронавирусом рассказал, что врачи даже не сказали ему о том, что он болен коронавирусом. По его словам, он даже не знал об эпидемии и решил поехать в Китай, чтобы навестить родственников.



