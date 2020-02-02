Гражданин Китая Ван Юньбинь записал видеообращение из читинской больницы, где его держат под наблюдением медиков. Инфицированный коронавирусом рассказал, что врачи даже не сказали ему о том, что он болен коронавирусом. По его словам, он даже не знал об эпидемии и решил поехать в Китай, чтобы навестить родственников.
"Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен, и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен, узнал из новостей", - рассказал Юньбинь.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.