Минобороны РФ выделило пять самолетов для эвакуации граждан из Китая

Министерство обороны России в рамках выполнения поручения главы государства Владимира Путина выделило пять самолетов для проведения эвакуации граждан из Китая, где свирепствует эпидемия коронавирусной инфекции.

Каждый самолет будет снабжен военными специалистами и медиками, а также современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уже дал поручение о создании новой воздушной группировки, в компетенцию которой будет входить эвакуация российских граждан из КНР.