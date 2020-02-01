Министерство обороны России в рамках выполнения поручения главы государства Владимира Путина выделило пять самолетов для проведения эвакуации граждан из Китая, где свирепствует эпидемия коронавирусной инфекции.
Каждый самолет будет снабжен военными специалистами и медиками, а также современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами.
Глава Минобороны Сергей Шойгу уже дал поручение о создании новой воздушной группировки, в компетенцию которой будет входить эвакуация российских граждан из КНР.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.