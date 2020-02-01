Немецкому самолету, летевшему из Китая, не разрешили посадку в Москве

Ранее в СМИ публиковалась информация, что немецкий самолет, эвакуировавший граждан ФРГ из Китая, должен был сесть в Москве, однако ему отказали в посадке. Позже лайнер совершил посадку в Хельсинки. Источник раскрыл РИА Новости причину, по которой диспетчеры отказали немецкому самолету приземлиться в Москве.