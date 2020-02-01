Ранее в СМИ публиковалась информация, что немецкий самолет, эвакуировавший граждан ФРГ из Китая, должен был сесть в Москве, однако ему отказали в посадке. Позже лайнер совершил посадку в Хельсинки. Источник раскрыл РИА Новости причину, по которой диспетчеры отказали немецкому самолету приземлиться в Москве.
"Росавиация не дала зарубежным компаниям, которые вывозят своих граждан из Уханя, разрешение на технические посадки в РФ", - пояснил источник.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.