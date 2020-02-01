31 января мужчина нанес беременной женщине-врачу тяжкие телесные повреждения в больнице Нефтекамска. Региональное управление Следственного комитета инициировало проверку инцидента.

"На хрупкую женщину-врача напал мужчина, по моим данным, это родственники ребенка, отказавшиеся от посещения кабинета неотложной помощи. Взрослый мужчина избил врача на рабочем месте, исполняющего свой долг, избил прилюдно. По словам очевидцев, он вытащил ее из кабинета за волосы. Вы можете себе такое представить? Я - нет. От побоев и стресса врач потеряла сознание и теперь находится в больнице. К глубокому сожалению, под угрозой ее будущий ребенок. Доктор какое-то время не сможет вернуться к работе", - написал в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.